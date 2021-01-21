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ДЕНЬГИ

ДТЭК передает государству шахты "Добропольеуголь" с собственным оборудованием по цене существенно ниже альтернативы – заявление компании

В компании ДТЭК отметили, что она делает все необходимое для обеспечения бесперебойной добычи угля в переходный период.

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Долги за аренду шахт будут погашены в полном объеме, сообщили в пресс-службе компании
Долги за аренду шахт будут погашены в полном объеме, сообщили в пресс-службе компании
Фото: ДТЭК Добропольеуголь / Facebook

Энергетическая компания ДТЭК находится на финальном этапе возвращения шахт "Добропольеуголь" в управление государства, долги за аренду шахт будут погашены в полном объеме, сообщили в пресс-службе компании 21 января.

В ДТЭК отметили, что за все время аренды компания всегда платила арендную плату за шахты "Добропольеуголь" вовремя и в полном объеме, но после остановки предприятия на три месяца, что было вызвано искусственный кризисом отрасли, ДТЭК не имела возможности платить арендную плату. Тем не менее все эти долги компания обещает закрыть.

"ДТЭК делает все необходимое, чтобы обеспечить бесперебойность процесса добычи угля в переходный период. Так, специальной комиссией, в состав которой вошли представители Министерства энергетики и Фонда государственного имущества, был организован процесс определения оборудования, принадлежащего ДТЭК, и оно было спущено под землю, смонтировано в производственные комплексы и используется для добычи угля (горные комбайны, конвейеры и другое оборудование). Стоимость имущества установлена по независимой оценке и является значительно более дешевой альтернативой по сравнению с приобретением нового оборудования и почти трехмесячным перерывом в добыче угля, который был бы необходим для демонтажа всего работающего оборудования ДТЭК и монтажа нового", – сказано в сообщении.

Государственные шахты "Добропольеуголь" находятся в аренде у компании Рината Ахметова ДТЭК с 2010 года. За этот период компания инвестировала в развитие шахт $400 млн. Ежегодный объем добычи угля на этих шахтах составляет 3–4 млн тонн, писало издание The Page.

В начале октября 2020 года Кабмин согласился на предложение Фонда государственного имущества создать вертикально интегрированную компанию на базе "Центрэнерго" и наиболее перспективных угольных шахт. Одной из составляющих этого плана является возврат шахт "ДТЭК Добропольеуголь" в государственное управление.

Сегодня ТЭС "Центрэнерго" могут получать 4 млн тонн угля в год от шахт "Добропольеуголь", отметили в ДТЭК.

Теги: уголь, энергетика, аренда, шахты, ДТЭК, Доброполье, долги, Центрэнерго
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