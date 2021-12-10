"Кого ты пугаешь, друг?" – "Я на брудершафт с вами не пил". Данилов и Луценко поспорили в прямом эфире. Видео

Согласно мнению секретаря СНБО, именно Социалистическая партия, в которую в 1991-м вступил Луценко, настаивала на этом. В то время как экс-генпрокурор убежден, что автором решения выступала Коммунистическая партия Украины.

"Я очень хорошо помню, каким вы были в 90-е годы. А вы не забывайте, кто инициировал Крымскую автономию – Коммунистическая партия Украины", – сказал Луценко.

"Что касается 90-х, я с кем угодно могу на эту тему говорить и рассказывать, чем я занимался в 90-е. Кого вы пугаете? Юра, кого ты пугаешь, друг?" – апеллировал ему Данилов.

"Я на брудершафт с вами не пил, чтобы вы мне тыкали. Держите себя в руках", – ответил Луценко.