Украинский суд арестовал 13 самолетов, незаконно летавших в оккупированный Крым

По данным СБУ, регулярные авиаперевозки в Крым осуществляют 37 авиакомпаний из РФ Фото: depositphotos.com

По данным спецслужбы, самолеты принадлежат российскому перевозчику "Авиакомпания Смартавиа".

"Эти самолеты нарушили порядок въезда и выезда на временно оккупированную территорию Украины – в АР Крым. Таким образом, они действовали вопреки правилам иностранных перелетов и незаконно переправляли лиц через государственную границу Украины", – говорится в сообщении.

Арест наложен в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 2 и ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины), ч. 2 ст. 332-1 (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее), ст. 334 (нарушение правил международных полетов) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование установило, что регулярные авиаперевозки на аннексированный полуостров осуществляют 37 авиакомпаний из РФ. Как уточнили в СБУ, наложение ареста и проведение дальнейших следственных действий позволит ограничить полеты самолетов этих авиаперевозчиков, в том числе в европейские страны.

Всего, по материалам СБУ, аресты наложены на 249 российских воздушных судов, осуществляющих регулярные пассажирские авиаперевозки в оккупированный Крым.