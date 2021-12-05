"Украинский диверсант" Захтей два месяца провел в подвале карцера колонии в оккупированном Крыму – Денисова

"Украинский политзаключенный Андрей Захтей два месяца провел в подвале карцера исправительной колонии строгого режима №1 Симферополя во временно оккупированном Крыму, якобы за нарушение режима. Несмотря на проблемы со здоровьем, украинский гражданин был вынужден находиться в невыносимых условиях холода и сырости. Андрей имеет хронические заболевания, язву желудка, жалуется на боли в спине, из-за травмы позвоночника, онемения рук и ног", – написала она.

Денисова отметила, что такие действия со стороны администрации колонии противоречат гарантированным нормам ст. 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и пункту 22 минимальных стандартных правил обращения с заключенными, одобренных Экономическим и Социальным Советом ООН.

"Обращаюсь к Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой – принять соответствующие меры с целью восстановления прав гражданина Украины Андрея Захтея – обеспечить надлежащие условия содержания, предоставить необходимую медицинскую помощь, а также выяснить правомерность помещения его в карцер", – написала омбудсмен.

Она также сообщила, что сегодня дочери Захтея исполняется 6 лет. С 2016 года, после задержания украинца, его жена воспитывает ребенка одна.