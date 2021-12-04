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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

В Крыму из СИЗО выпустили четырех активистов, встречавших освобожденного адвоката Семедляева

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Крымчан задержали 23 ноября
Крымчан задержали 23 ноября
Фото: Крымская солидарность / Facebook

В оккупированном Крыму из СИЗО в Джанкое после 10 суток ареста вышла крымские татары, которых задержали и арестовали, когда толпа людей пришла встречать освобожденного адвоката Эдема Семедляева. Об этом сообщила "Крымская солидарность" в Facebook.

Из СИЗО вышла Симмар Аблялимов и Ленур Аппазов, которые были задержаны 23 ноября.

Изначально их поместили в изолятор на бульваре Франко в Симферополе, но потом перевели в изолятор временного содержания в Джанкое.

https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1550152215352229

Также выпустили Кемала Неметуллаева и Ремзи Ниметулаева, они отбыли 10 суток административного ареста в ИВС Симферополя.

https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1550175512016566

Контекст:

11 ноября 2021 года подконтрольный России "Центральный районный суд Симферополя" незаконно назначил адвокату Эдему Семедляеву административное наказание в виде 12 суток ареста и 4 тыс. руб. (около 1,5 тыс. грн) штрафа. 23 ноября истек срок его пребывания в спецприемнике. Украинский омбудсмен Людмила Денисова сообщала, что 25 октября адвокат пришел в отделение полиции оказать юридическую помощь активистам, задержанным под зданием подконтрольного РФ "Крымского гарнизонного военного суда" за поддержку фигурантов красногвардейского дела "Хизб ут-Тахрир". Там на него составили протокол об административном правонарушении – неподчинении полиции.

Вечером 23 ноября российская полиция задержала 31 человека, которые встречали Семедляева, выходящего из СИЗО после ареста. Утром 24 ноября часть задержанных выпустили после составления административных протоколов, часть оставались под стражей до "суда".

24 ноября в Центральном, Железнодорожном и Киевском "судах" Симферополя задержанным назначили наказания, женщинам – штрафы в 10–15 тыс. руб. (3,6–5,4 тыс. грн), мужчинам – от 10 до 14 суток административного ареста, сообщила "Крымская солидарность".

Украинская прокуратура открыла уголовное производство из-за задержания крымских татар в оккупированном Симферополе.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

После оккупации, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека в Крыму значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар.

Теги: Крым, СИЗО, крымские татары, задержание
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