В Крыму из СИЗО выпустили четырех активистов, встречавших освобожденного адвоката Семедляева

Из СИЗО вышла Симмар Аблялимов и Ленур Аппазов, которые были задержаны 23 ноября.

Изначально их поместили в изолятор на бульваре Франко в Симферополе, но потом перевели в изолятор временного содержания в Джанкое.

Также выпустили Кемала Неметуллаева и Ремзи Ниметулаева, они отбыли 10 суток административного ареста в ИВС Симферополя.