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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

В Крыму задержали более 30 человек за поддержку адвоката крымских татар Семедляева

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Активистов начали задерживать еще до выхода адвоката из СИЗО
Активистов начали задерживать еще до выхода адвоката из СИЗО
Фото: Крымская солидарность / Facebook

В оккупированном Крыму вечером 23 ноября российская полиция задержала всех, кто встречал адвоката Эдема Семедляева, вышедшего из симферопольского СИЗО, где он провел 12 дней административного ареста. Об этом сообщило "Крым.Реалии".

По данным издания, задержан 31 человек, в том числе 10 женщин. Среди задержанных – четверо журналистов "Крымской солидарности" (трое с пресс-картами, еще один вел стрим): Энвер Алимов, Алим Сулейманов, Вилен Темерьянов, Длявер Ибрагимов.

Задержанных отвезли в отделы полиции. 

"Крымская солидарность" отмечает, что сотрудники ОМОН начали задерживать людей еще до выхода адвоката. Среди задержанных – 14-летняя девочка, которую полицейские погрузили в автобус вместе с матерью. По какой статье задержали активистов, СМИ не уточняют, но, как пишет "Крымская солидарность", в полиции начали составлять административные протоколы на задержанных только сегодня утром. 

https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1543341566033294

Эдем Семедляев – один из крымских адвокатов, защищающий крымскотатарских и украинских активистов и принимающий участие в политических судебных процессах. В 2005 году он закончил Таврический национальный университет имени Вернадского, а летом 2016 года начал адвокатскую практику. До этого несколько лет участвовал в судах как защитник без адвокатского статуса.

Он защищал и продолжает защищать обвиняемых в нескольких делах об участии в "Хизб ут-Тахрир" – "третьей бахчисарайской группе", "красногвардейской группе", "второй симферопольской группе" и других. Семедляев координировал крымскую группу защиты украинских моряков, задержанных российскими пограничниками у берегов полуострова осенью 2018 года.

11 ноября 2021 года подконтрольный России "Центральный районный суд Симферополя" незаконно назначил Семедляеву административное наказание в виде 12 суток ареста и 4 тыс. руб. (около 1,5 тыс. грн) штрафа. 23 ноября истек срок его пребывания в спецприемнике.

На время ареста Семедляева активисты и политзаключенные, которых он защищает, остались без адвокатской поддержки – это нарушение права на защиту, которое гарантирует статья 13 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

После оккупации, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека в Крыму значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар.

Теги: Крым, Симферополь, полиция, СИЗО, крымские татары, журналисты, активист, адвокат, Эдем Семедляев, Крымская солидарность
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