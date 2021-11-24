В Крыму задержали более 30 человек за поддержку адвоката крымских татар Семедляева

По данным издания, задержан 31 человек, в том числе 10 женщин. Среди задержанных – четверо журналистов "Крымской солидарности" (трое с пресс-картами, еще один вел стрим): Энвер Алимов, Алим Сулейманов, Вилен Темерьянов, Длявер Ибрагимов.

Задержанных отвезли в отделы полиции.

"Крымская солидарность" отмечает, что сотрудники ОМОН начали задерживать людей еще до выхода адвоката. Среди задержанных – 14-летняя девочка, которую полицейские погрузили в автобус вместе с матерью. По какой статье задержали активистов, СМИ не уточняют, но, как пишет "Крымская солидарность", в полиции начали составлять административные протоколы на задержанных только сегодня утром.

Эдем Семедляев – один из крымских адвокатов, защищающий крымскотатарских и украинских активистов и принимающий участие в политических судебных процессах. В 2005 году он закончил Таврический национальный университет имени Вернадского, а летом 2016 года начал адвокатскую практику. До этого несколько лет участвовал в судах как защитник без адвокатского статуса.

Он защищал и продолжает защищать обвиняемых в нескольких делах об участии в "Хизб ут-Тахрир" – "третьей бахчисарайской группе", "красногвардейской группе", "второй симферопольской группе" и других. Семедляев координировал крымскую группу защиты украинских моряков, задержанных российскими пограничниками у берегов полуострова осенью 2018 года.

11 ноября 2021 года подконтрольный России "Центральный районный суд Симферополя" незаконно назначил Семедляеву административное наказание в виде 12 суток ареста и 4 тыс. руб. (около 1,5 тыс. грн) штрафа. 23 ноября истек срок его пребывания в спецприемнике.

На время ареста Семедляева активисты и политзаключенные, которых он защищает, остались без адвокатской поддержки – это нарушение права на защиту, которое гарантирует статья 13 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.