В Крыму "суд" оштрафовал и арестовал на 12 суток адвоката украинских политзаключенных за "неподчинение полиции" – он отказался раздеться догола

Адвокат Семедляев отказался раздеться для досмотра. "Да, мне надо твои трусы увидеть", – заявлял адвокату российский полицейский в Крыму Фото: Антон Наумлюк / graty.me

Она пояснила, что 25 октября адвокат пришел в отделение российской полиции оказать юридическую помощь активистам, задержанным под зданием подконтрольного РФ "Крымского гарнизонного военного суда" за поддержку фигурантов "красногвардейского дела Хизб ут-Тахрир". Там на него составили протокол об административном правонарушении – неподчинении полиции.

11 ноября суд назначил ему штраф в размере 4 тыс. рублей (около 1500 грн) и 12 суток ареста.

"Эдем Семедляев является защитником украинских политзаключенных Сейтумера Сейтумерова, Арсена Абхаирова, Ремзи Бекирова, Наримана Мемедеминова, Мемеда Белялова, Эмиля Джемаденова, Зеври Абсеитова, Ремзи Меметова, Рефата Алимова, Ферата Сайфуллае. Все они на 12 суток остались без адвокатской поддержки, что является нарушением права на защиту, гарантированного статьей 13 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, и прямым препятствием профессиональной адвокатской деятельности", – подчеркнула Денисова.

Она отметила, что решение суда является примером давления и запугивания адвокатов во временно оккупированном Крыму и еще одним свидетельством политики преследования и репрессий крымских татар. Омбудсмен призвала мировое сообщество отреагировать на очередное нарушение прав и свобод человека со стороны оккупационных властей.

О том, за что составили протоколы на Семедляева, его коллега Назим Шейхмамбетов рассказал "Ґратам". Он отметил, что адвокатов 25 октября сначала вовсе не хотели пускать в райотдел, но позже они все-таки попали к своим подзащитным. Неожиданно одного из задержанных попытались увести, адвокат возразил и предупредил, что запишет все происходящее на диктофон телефона.

Сотрудник Центра по противодействию экстремизму Руслан Шамбазов потребовал перестать снимать и выключить диктофон, а когда Семедляев попытался сказать, что ничего еще не снимает, составил на адвоката первый админпротокол о неподчинении требованиям сотрудника полиции. Когда же адвокаты попытались возразить, полицейский потребовал от них раздеться для личного осмотра. Семедляев, сославшись на нормы ислама, отказался, и Шамбазов выписал на него новый протокол о неподчинении.

"Да, мне надо твои трусы увидеть", – говорил Шамбазов в ответ на возмущение адвоката. Видео с этой сценой потом изучали в суде.

Адвокаты отмечают, что согласно законодательству, адвокату не нужно разрешение на видеозапись составления админпротокола на его подзащитных – достаточно лишь устно уведомить полицейских.

Однако "судья" Александр Вороной расценил отказ прекратить аудиозапись в отделе полиции как неподчинение, и отправил за это адвоката под админарест на 12 суток. По второму протоколу об отказе раздеться для досмотра суд оштрафовал Семедляева.

Адвокат Эмиль Курбединов в комментарии "Ґратам" отметил, что фактически "суд" Симферополя узаконил запрет адвокатам фиксировать нарушения со стороны полиции. Крымские защитники намерены обжаловать это решение во всех инстанциях, в том числе, международных.