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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

В Крыму "суд" оштрафовал и арестовал на 12 суток адвоката украинских политзаключенных за "неподчинение полиции" – он отказался раздеться догола

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Адвокат Семедляев отказался раздеться для досмотра. "Да, мне надо твои трусы увидеть", заявлял адвокату российский полицейский в Крыму
Адвокат Семедляев отказался раздеться для досмотра. "Да, мне надо твои трусы увидеть", – заявлял адвокату российский полицейский в Крыму
Фото: Антон Наумлюк / graty.me

Подконтрольный России "Центральный районный суд Симферополя" 11 ноября незаконно назначил административное наказание в виде ареста и штрафа адвокату украинских политзаключенных Эдему Семедляеву, он находится в СИЗО Симферополя. Об этом сообщила в Facebook уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Она пояснила, что 25 октября адвокат пришел в отделение российской полиции оказать юридическую помощь активистам, задержанным под зданием подконтрольного РФ "Крымского гарнизонного военного суда" за поддержку фигурантов "красногвардейского дела Хизб ут-Тахрир". Там на него составили протокол об административном правонарушении – неподчинении полиции.

11 ноября суд назначил ему штраф в размере 4 тыс. рублей (около 1500 грн) и 12 суток ареста.

"Эдем Семедляев является защитником украинских политзаключенных Сейтумера Сейтумерова, Арсена Абхаирова, Ремзи Бекирова, Наримана Мемедеминова, Мемеда Белялова, Эмиля Джемаденова, Зеври Абсеитова, Ремзи Меметова, Рефата Алимова, Ферата Сайфуллае. Все они на 12 суток остались без адвокатской поддержки, что является нарушением права на защиту, гарантированного статьей 13 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, и прямым препятствием профессиональной адвокатской деятельности", – подчеркнула Денисова.

Она отметила, что решение суда является примером давления и запугивания адвокатов во временно оккупированном Крыму и еще одним свидетельством политики преследования и репрессий крымских татар. Омбудсмен призвала мировое сообщество отреагировать на очередное нарушение прав и свобод человека со стороны оккупационных властей.

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/427846712029940

О том, за что составили протоколы на Семедляева, его коллега Назим Шейхмамбетов рассказал "Ґратам". Он отметил, что адвокатов 25 октября сначала вовсе не хотели пускать в райотдел, но позже они все-таки попали к своим подзащитным. Неожиданно одного из задержанных попытались увести, адвокат возразил и предупредил, что запишет все происходящее на диктофон телефона.

Сотрудник Центра по противодействию экстремизму Руслан Шамбазов потребовал перестать снимать и выключить диктофон, а когда Семедляев попытался сказать, что ничего еще не снимает, составил на адвоката первый админпротокол о неподчинении требованиям сотрудника полиции. Когда же адвокаты попытались возразить, полицейский потребовал от них раздеться для личного осмотра. Семедляев, сославшись на нормы ислама, отказался, и Шамбазов выписал на него новый протокол о неподчинении.

"Да, мне надо твои трусы увидеть", – говорил Шамбазов в ответ на возмущение адвоката. Видео с этой сценой потом изучали в суде.

Адвокаты отмечают, что согласно законодательству, адвокату не нужно разрешение на видеозапись составления админпротокола на его подзащитных – достаточно лишь устно уведомить полицейских.

Однако "судья" Александр Вороной расценил отказ прекратить аудиозапись в отделе полиции как неподчинение, и отправил за это адвоката под админарест на 12 суток. По второму протоколу об отказе раздеться для досмотра суд оштрафовал Семедляева.

Адвокат Эмиль Курбединов в комментарии "Ґратам" отметил, что фактически "суд" Симферополя узаконил запрет адвокатам фиксировать нарушения со стороны полиции. Крымские защитники намерены обжаловать это решение во всех инстанциях, в том числе, международных. 

Контекст:

Крым был оккупирован Россией весной 2014 года после незаконного референдумаПрисоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

После оккупации, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека в Крыму значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар.

Эдем Семедляев – один из крымских адвокатов, защищающий крымскотатарских и украинских активистов, и принимающий участие в политических судебных процессах. В 2005 году он закончил Таврический национальный университет имени Вернадского, а летом 2016 года начал адвокатскую практику. До этого несколько лет участвовал в судах, как защитник без адвокатского статуса.

Он защищал и продолжает защищать обвиняемых в нескольких делах об участии в "Хизб ут-Тахрир" – "Третьей Бахчисарайской группе", "Красногвардейской группе", "Второй Симферопольской группе" и других. Семедляев координировал крымскую группу защиты украинских моряков, задержанных российскими пограничниками у берегов полуострова осенью 2018 года.

Теги: Крым, Симферополь, преследования, СИЗО, правозащитники, Людмила Денисова, крымские татары, репрессии, политзаключенные, омбудсмен, Хизб ут-Тахрир, Эмиль Курбединов, адвокат, Эдем Семедляев
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