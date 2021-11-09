Оккупанты в Крыму выдвинули новое обвинение заместителю главы Меджлиса Джелялову

Джелялов рассказал, что ему не отдают присланные письма Фото: crimean-solidarity.org

"Сегодня Наримана Джелялова обвинили в контрабанде взрывного устройства. То есть в незаконном пересечении через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС взрывного устройства, совершенного организованной группой (ч. 3 ст. 226.1 Уголовного кодексу РФ)", – отметил адвокат.

Санкция по этой статье составляет от семи до 12 лет лишения свободы.

"После предъявления нового обвинения последовал допрос в качестве обвиняемого. Однако Нариман, как и ранее, воспользовался правом обвиняемого не давать показаний. До начала следственных действий мне с моей коллегой адвокатом Эмине Авамилева удалось пообщаться с Нариманом наедине. Состояние здоровья у него удовлетворительное. Настроение хорошее, настрой бодрый", – пишет Полозов.

Джелялов рассказал, что в четверг, 4 ноября, его перевезли из 15-го отделения психиатрической больницы, где он находился на экспертизе, обратно в СИЗО.

"Ровно в ту же камеру на спецблоке, где он находился до экспертизы. Даже сокамерник остался прежним. Условия содержания Наримана остались прежними. Вместе с тем он сообщил нам, что его камера (да и весь спецблок) не отапливаются. В связи с грядущим похолоданием в Крыму это может стать серьезной проблемой. Кроме того, окно в камере не закрывается полностью", – подчеркивает адвокат.

Кроме того Джелялову не передают письма: отдали только одно, а остальные лежат у цензора. Поэтому о событиях внешнего мира он сейчас может узнавать только у адвокатов, отмечает Полозов.

"Несмотря на тюремное заключение, несмотря на новое совершенно абсурдное обвинение, Нариман Джелялов не сломлен и готов продолжать борьбу", – резюмировал адвокат.