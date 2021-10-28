"Суд" в Крыму продлил арест Джелялову на три месяца – Полозов

"Ходатайство следователя судом было удовлетворено, Нариман Джелялов останется под стражей до 23 января 2022 года. Защита будет обжаловать решение суда о продлении стражи и постановление о назначении судебного заседания в закрытом режиме в апелляционном порядке", – сообщил защитник.
Заседание проходило в закрытом режиме, "судья" вынес такое постановление 26 октября "якобы в связи с угрозой безопасности участников процесса", отметил адвокат.
"Вместе с тем в материалах дела защита не обнаружила каких-либо документов, заявлений или рапортов о наличии подобной угрозы, в связи с чем обоснованно сделала вывод, что суд незаконно принял решение об ограничении принципа гласности в уголовном процессе. В связи с данными обстоятельствами судье был заявлен отвод, поскольку ничем иным, кроме личной заинтересованности в исходе дела, подобное решение объяснить невозможно. Судья Пронин после выхода из совещательной комнаты зачитал постановление, в соответствии с которым он отказался отвести себя от участия у деле", – написал он.
Также на заседании не было самого Джелялова: его не привезли из психиатрической больницы, где он находится на стационарной экспертизе.
"Суд отказался удовлетворить ходатайство защиты об объявлении перерыва для доставки Наримана в суд", – сообщил Полозов.
Как сообщают "Крым.Реалии", "суд" также продлил арест до 23 октября крымским татарам Азизу и Асану Ахтемовым, которые фигурируют в деле вместе с Джеляловым.
Российские силовики 3 сентября задержали жителя Симферополя, крымского татарина Эльдара Одаманова. Обыск прошел по делу о якобы взрыве на газопроводе в Крыму. Ночью 4 сентября задержали братьев Азиза и Асана Ахтемова, а также Шевкета Усеинова.
Утром 4 сентября российские силовики пришли с обыском к Джелялову, после чего его увезли.
В тот же день к зданию ФСБ в Симферополе пришли протестовать крымские татары. Силовики задержали там, по разным данным, от 40 до более 50 человек. Позже их отпустили.
Прокуратура АРК и Севастополя открыла уголовное производство о похищении людей и нарушении неприкосновенности жилища. Также в связи с задержанием Джелялова и других крымских татар было открыто уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что новые задержания на оккупированном полуострове связаны с началом работы Крымской платформы.
6 сентября подконтрольный оккупантам "Киевский районный суд" Симферополя на два месяца арестовал Джелялова. По два месяца ареста получили также братья Ахтемовы. Их родственники Эскендер и Арсен Ахтемовы получили 10 и 15 суток админареста.
В МИД Украины заявили, что оккупанты преследуют крымских татар за поддержку Крымской платформы.
Поначалу ФСБ инкриминировало Джелялову "пособничество в совершении диверсии", позже оккупанты предъявили Джелялову новое обвинение. Его и Асана Ахтемова обвиняют в совершении диверсии в составе организованной группы (п. "а" ч. 2 ст. 281 Уголовного кодекса РФ). Санкция статьи предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы.
8 октября Полозов рассказал, что Джелялова отправили в психиатрическую больницу на экспертизу, хотя оснований для ее назначения не было.
В МИД Украины решение оккупационных властей полуострова назвали "карательной практикой в лучших советских традициях".
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
После оккупации, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека в Крыму значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар.