"Суд" в Крыму продлил арест Джелялову на три месяца – Полозов

"Ходатайство следователя судом было удовлетворено, Нариман Джелялов останется под стражей до 23 января 2022 года. Защита будет обжаловать решение суда о продлении стражи и постановление о назначении судебного заседания в закрытом режиме в апелляционном порядке", – сообщил защитник.

Заседание проходило в закрытом режиме, "судья" вынес такое постановление 26 октября "якобы в связи с угрозой безопасности участников процесса", отметил адвокат.

"Вместе с тем в материалах дела защита не обнаружила каких-либо документов, заявлений или рапортов о наличии подобной угрозы, в связи с чем обоснованно сделала вывод, что суд незаконно принял решение об ограничении принципа гласности в уголовном процессе. В связи с данными обстоятельствами судье был заявлен отвод, поскольку ничем иным, кроме личной заинтересованности в исходе дела, подобное решение объяснить невозможно. Судья Пронин после выхода из совещательной комнаты зачитал постановление, в соответствии с которым он отказался отвести себя от участия у деле", – написал он.

Также на заседании не было самого Джелялова: его не привезли из психиатрической больницы, где он находится на стационарной экспертизе.

"Суд отказался удовлетворить ходатайство защиты об объявлении перерыва для доставки Наримана в суд", – сообщил Полозов.

Как сообщают "Крым.Реалии", "суд" также продлил арест до 23 октября крымским татарам Азизу и Асану Ахтемовым, которые фигурируют в деле вместе с Джеляловым.