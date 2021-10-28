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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

В МИД Украины осудили продление ареста в оккупированном Крыму Джелялову и братьям Ахтемовым

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В МИД Украины потребовали от РФ освободить всех незаконно задержанных и осужденных граждан Украины во временно оккупированном Крыму
В МИД Украины потребовали от РФ освободить всех незаконно задержанных и осужденных граждан Украины во временно оккупированном Крыму
Фото: depositphotos.com

Замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова в Twitter 28 октября осудила решение "суда" в оккупированном Симферополе о продлении ареста первому заместителю главы Меджлиса крымскотатарского народа Нариману Джелялову, а также крымским татарам Азизу и Асану Ахтемовым.

Решение "суда" она назвала "ожидаемым".

"РФ должна освободить всех незаконно задержанных и осужденных граждан Украины во временно оккупированном Крыму", – написала замглавы МИД.


Контекст:

Российские силовики 3 сентября задержали жителя Симферополя, крымского татарина Эльдара Одаманова. Обыск прошел по делу о якобы взрыве на газопроводе в Крыму. Ночью 4 сентября задержали братьев Азиза и Асана Ахтемова, а также Шевкета Усеинова.

Утром 4 сентября российские силовики пришли с обыском к Джелялову, после чего его увезли.

В тот же день к зданию ФСБ в Симферополе пришли протестовать крымские татары. Силовики задержали там, по разным данным, от 40 до более 50 человек. Позже их отпустили.

Прокуратура АРК и Севастополя открыла уголовное производство о похищении людей и нарушении неприкосновенности жилища. Также в связи с задержанием Джелялова и других крымских татар было открыто уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны).

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что новые задержания на оккупированном полуострове связаны с началом работы Крымской платформы.

6 сентября подконтрольный оккупантам "Киевский районный суд" Симферополя на два месяца арестовал Джелялова. По два месяца ареста получили также братья Ахтемовы. Их родственники Эскендер и Арсен Ахтемовы получили 10 и 15 суток админареста.

В МИД Украины заявили, что оккупанты преследуют крымских татар за поддержку Крымской платформы.

Поначалу ФСБ инкриминировало Джелялову "пособничество в совершении диверсии", позже оккупанты предъявили Джелялову новое обвинение. Его и Асана Ахтемова обвиняют в совершении диверсии в составе организованной группы (п. "а" ч. 2 ст. 281 Уголовного кодекса РФ). Санкция статьи предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы.

8 октября Полозов рассказал, что Джелялова отправили в психиатрическую больницу на экспертизу, хотя оснований для ее назначения не было.

В МИД Украины решение оккупационных властей полуострова назвали "карательной практикой в лучших советских традициях".

28 октября "суд" в оккупированном Симферополе продлил до 23 января 2022 года арест Джелялову и братьям Ахтемовым.

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После оккупации, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека в Крыму значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Крым, МИД Украины, оккупация, крымские татары, Нариман Джелялов, Эмине Джапарова
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