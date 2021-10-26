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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

В оккупированном Крыму задержали 21 крымского татарина

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Всех задержанных отправили в отеделние полиции
Всех задержанных отправили в отеделние полиции
Фото: Крымская солидарность / Facebook

Российские силовики 25 октября задержали 21 человека у здания подконтрольного Кремлю Крымского гарнизонного военного суда в оккупированном Симферополе. Об этом в Facebook сообщило общественное объединение "Крымская солидарность".

Крымские активисты собрались возле суда, где адвокаты по видеоконференцсвязи должны были принять участие в рассмотрении апелляционной жалобы на приговор фигурантам "Красногвардейского дела Хизб ут-Тахрир".

Российские полицейские потребовали от присутствующих разойтись и зачитали им указ о "недопустимости нарушения закона и необходимости соблюдать санитарные противоэпидемиологические нормы". После этого сотрудники ОМОН начали заводить активистов в автобус.

https://www.facebook.com/crimeansolidarity/posts/1522627388104712

Всех задержанных доставили в отделение полиции №3 города Симферополя, уточнили в "Крымской солидарности". Адвокат Назим Шейхмамбетов позже сообщил, что на всех задержанных составили протоколы и они ожидают суда. Задержали также и адвоката, который прибыл для защиты задержанных граждан.

https://www.facebook.com/crimeansolidarity/videos/1039821626813368/

Контекст:

Задержанные активисты пришли поддержать участников "Красногвардейской группы дела Хизб ут-Тахрир", которых задержали 14 февраля 2019 года по подозрению в терроризме. 3 ноября 2020 года Южный окружной военный суд приговорил фигурантов этого дела Рустема Эмирусеинова к 17 годам лишения свободы, Эскендера Абдулганиева – к 12 годам и Арсена Абхаирова – к 13. 

Всех их обвиняют в принадлежности к запрещенной в России политической исламской партии "Хизб-ут Тахрир". В Украине и других странах мира организация действует без ограничения на уровне национальных законодательств. Защита и сами подсудимые называют процесс сфабрикованным. Обвинение мотивируется материалами прослушек, найденными у фигурантов дела книгами и показаниями скрытых свидетелей.

Нынешнее задержание активистов, поддерживающих участников "Красногвардейской группы дела Хизб ут-Тахрир", уже второе за этот месяц. 11 октября также были задержаны 20 человек.

Теги: Россия, Крым, Симферополь, крымские татары, задержание, Хизб ут-Тахрир
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