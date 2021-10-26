В оккупированном Крыму задержали 21 крымского татарина

Крымские активисты собрались возле суда, где адвокаты по видеоконференцсвязи должны были принять участие в рассмотрении апелляционной жалобы на приговор фигурантам "Красногвардейского дела Хизб ут-Тахрир".

Российские полицейские потребовали от присутствующих разойтись и зачитали им указ о "недопустимости нарушения закона и необходимости соблюдать санитарные противоэпидемиологические нормы". После этого сотрудники ОМОН начали заводить активистов в автобус.

Всех задержанных доставили в отделение полиции №3 города Симферополя, уточнили в "Крымской солидарности". Адвокат Назим Шейхмамбетов позже сообщил, что на всех задержанных составили протоколы и они ожидают суда. Задержали также и адвоката, который прибыл для защиты задержанных граждан.