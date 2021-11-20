Состояние здоровья удерживаемого РФ крымского татарина Гафарова существенно ухудшилось – Денисова

"Состояние здоровья 59-летнего крымского татарина, фигуранта "второй симферопольской группы" по так называемому делу "Хизб ут-Тахрир" Джемиля Гафарова существенно ухудшилось – у него обострилась почечная болезнь. Однако руководство СИЗО-5 Ростова-на-Дону, где он находится, игнорирует обращение политзаключенного и не оказывает никакой медицинской помощи", – написала она.

По ее словам, Гафаров жалуется, что фельдшер его посещает крайне редко и ограничивается назначением валидола.

"В последний раз анализы крови и мочи у Джемиля отбирались четыре месяца назад. Единственное, что поддерживает мужчину, – это лекарство, которое присылают родные. Присутствие на судебных заседаниях истощает Джемиля. После них ему приходится восстанавливаться в течение четырех-пяти дней", – сообщила Денисова.

Омбудсмен отметила, что у Гафарова – инвалидность ІІ группы, но в условиях СИЗО ему не продлевают этот статус.

"В медпункте отсутствуют справка о его инвалидности и какие-либо документы о пребывании в федеральном казенном лечебно-профилактическом учреждении "Межобластная туберкулезная больница №19", куда он был экстренно помещен в июне текущего года. Мужчина ежемесячно обращается с жалобами в ГУ ФСИН по Ростовской области, к прокурору и начальнику медико-санитарной части №61, но они игнорируют его проблемы", – написала она.

Денисова заявила, что своими незаконными действиями руководство следственного изолятора нарушило права Гафарова на жизнь, здравоохранение и медицинскую помощь, закрепленные ст. 2 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, а также 22-м пунктом Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, одобренных Экономическим и Социальным советом ООН.

"Обращаюсь к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием срочно принять меры по восстановлению прав гражданина Украины, в частности, безотлагательно провести полное медицинское обследование с последующим назначением соответствующего лечения. Призываю международное сообщество обратить внимание на нарушение прав Джемиля Гафарова, незаконно содержащегося в российском следственном изоляторе, продолжить деятельность, направленную на защиту прав всех пленников Кремля и усилить давление на страну-оккупанта, чтобы заставить прекратить нарушение норм международного права и немедленно их освободить", – добавила она.