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ПОЛИТИКА

Состояние здоровья удерживаемого РФ крымского татарина Гафарова существенно ухудшилось – Денисова

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Денисова: У Гафарова обострилась почечная болезнь
Денисова: У Гафарова обострилась почечная болезнь
Фото: Людмила Денісова / Facebook

Состояние здоровья украинского политзаключенного, которого российские власти удерживают в СИЗО Ростова-на-Дону, Джемиля Гафарова ухудшилось. Об этом в Facebook 19 ноября сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

"Состояние здоровья 59-летнего крымского татарина, фигуранта "второй симферопольской группы" по так называемому делу "Хизб ут-Тахрир" Джемиля Гафарова существенно ухудшилось – у него обострилась почечная болезнь. Однако руководство СИЗО-5 Ростова-на-Дону, где он находится, игнорирует обращение политзаключенного и не оказывает никакой медицинской помощи", – написала она.

По ее словам, Гафаров жалуется, что фельдшер его посещает крайне редко и ограничивается назначением валидола.

"В последний раз анализы крови и мочи у Джемиля отбирались четыре месяца назад. Единственное, что поддерживает мужчину, – это лекарство, которое присылают родные. Присутствие на судебных заседаниях истощает Джемиля. После них ему приходится восстанавливаться в течение четырех-пяти дней", – сообщила Денисова.

Омбудсмен отметила, что у Гафарова – инвалидность ІІ группы, но в условиях СИЗО ему не продлевают этот статус.

"В медпункте отсутствуют справка о его инвалидности и какие-либо документы о пребывании в федеральном казенном лечебно-профилактическом учреждении "Межобластная туберкулезная больница №19", куда он был экстренно помещен в июне текущего года. Мужчина ежемесячно обращается с жалобами в ГУ ФСИН по Ростовской области, к прокурору и начальнику медико-санитарной части №61, но они игнорируют его проблемы", – написала она.

Денисова заявила, что своими незаконными действиями руководство следственного изолятора нарушило права Гафарова на жизнь, здравоохранение и медицинскую помощь, закрепленные ст. 2 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, а также 22-м пунктом Минимальных стандартных правил обращения с заключенными, одобренных Экономическим и Социальным советом ООН.

"Обращаюсь к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием срочно принять меры по восстановлению прав гражданина Украины, в частности, безотлагательно провести полное медицинское обследование с последующим назначением соответствующего лечения. Призываю международное сообщество обратить внимание на нарушение прав Джемиля Гафарова, незаконно содержащегося в российском следственном изоляторе, продолжить деятельность, направленную на защиту прав всех пленников Кремля и усилить давление на страну-оккупанта, чтобы заставить прекратить нарушение норм международного права и немедленно их освободить", – добавила она.

https://www.facebook.com/denisovaombudsman/posts/432733434874601

Контекст:

Гафаров был задержан после массовых обысков в Крыму 27 марта 2019 года.

Его обвиняют в участии в "Хизб ут-Тахрир" – международной исламской политической организации, призывающей к объединению всех мусульманских стран в халифат, но отвергающей террористические методы борьбы. Россия признала ее террористической в 2003 году, деятельность "Хизб ут-Тахрир" на территории страны запрещена, в рамках украинского законодательства она является легальной. В странах Западной Европы и Северной Америки эта организация также не запрещена, за исключением административных ограничений на ее деятельность в Германии.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После аннексии Крыма, по данным международной правозащитной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар. Российские силовики регулярно проводят обыски в домах крымских татар.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Людмила Денисова, крымские татары, политзаключенные, Татьяна Москалькова, Хизб ут-Тахрир, Джемиль Гафаров
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