Денисова сообщила об ухудшении состояния здоровья удерживаемых в РФ крымских татар Омерова и Гафарова

Руководство мест содержания крымских татар Энвера Омерова и Джемиля Гафарова игнорирует просьбы о предоставлении им медицинской помощи, отметила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Денисова: Клопов и тараканов в камерах, где удерживают украинцев, так много, что самостоятельно с этой проблемой наши сограждане уже не справляются Фото: Людмила Денісова / Facebook

Состояние здоровья незаконно удерживаемых российскими властями крымских татар Джемиля Гафарова и Энвера Омерова ухудшается. Об этом в Facebook 21 октября сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова.

Руководство мест содержания Омерова и Гафарова игнорирует просьбы о предоставлении им медицинской помощи, отметила она.

"По словам родных, Джемиль Гафаров, человек с инвалидностью II группы, жалуется на резкое обострение хронических болезней. Его беспокоят постоянные судороги в ногах, сильная боль в сердце и резкие скачки давления. Энвера Омерова беспокоят сильные боли опорно-двигательного аппарата, которые не дают свободно ходить. Кроме того, наших граждан удерживают в переполненных камерах, в частности Джемиль Гафаров помещен в камеру еще с 10 лицами, однако там в наличии только шесть коек", – написала омбудсмен.

Она добавила, что в камерах, где удерживают украинцев, – антисанитария, большое количество тараканов и клопов.

"Так как администрация мест несвободы не проводит санитарную обработку, родные вынуждены передавать дихлофос и другие подобные средства для борьбы с этой "живностью". Однако ее так много, что самостоятельно с этой проблемой наши сограждане уже не справляются", – заявила она.

Денисова подчеркнула, что такое поведение с Гафаровым и Омеровым свидетельствует о нарушении минимальных правил поведения с заключенными, предусмотренных Европейской конвенцией по правам человека.

Омбудсмен обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с требованием обеспечить украинским гражданам медицинскую помощь и привести условия их содержания в соответствие с требованиями.

"Прошу соответствующей реакции международных партнеров и правозащитных организаций на нарушение прав незаконно заключенных Российской Федерацией, ведь пока все узники Кремля находятся в неволе, их жизни и здоровье остаются под угрозой!" – добавила она.

Омерова и Гафарова обвиняют в участии в организации "Хизб ут-Тахрир" – международной исламской политической организации, призывающей к объединению всех мусульманских стран в халифат, но отвергающей террористические методы борьбы. Россия признала ее террористической в 2003 году, деятельность "Хизб ут-Тахрир" на территории страны запрещена, в рамках украинского законодательства она является легальной. В странах Западной Европы и Северной Америки эта организация также не запрещена, за исключением административных ограничений на ее деятельность в Германии.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

После аннексии Крыма, по данным международной правозащитной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар. Российские силовики регулярно проводят обыски в домах крымских татар.