В Минреинтеграции осудили назначение оккупантами штрафа и ареста адвокату Семедляеву

"Такие действия России связаны с его профессиональной адвокатской деятельностью по защите граждан Украины в политически мотивированных делах, систематически фабрикуемых силовыми ведомствами государства-оккупанта. Минреинтеграции осуждает очередную волну репрессий и преследований во временно оккупированном Крыму в отношении граждан с устойчивой гражданской позицией, которые не признают оккупацию своей родной земли!" – заявили в министерстве.

В ведомстве отметили, что Украина собирает информацию обо всех, кто привлечен государством-оккупантом к тем или иным незаконным обыскам и арестам, нарушениям норм международного гуманитарного права и к совершению преступлений против людей на временно оккупированных территориях.

"Причастные к упомянутым преступлениям понесут ответственность, несмотря на сроки давности", – говорится в заявлении.