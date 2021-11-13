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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

В Минреинтеграции осудили назначение оккупантами штрафа и ареста адвокату Семедляеву

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Семедляев находится в СИЗО Симферополя
Семедляев находится в СИЗО Симферополя
Фото: Эдем Семедляев / Facebook

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины осудило решение оккупационных властей Крыма арестовать на 12 суток адвоката Эдема Семедляева. Об этом говорится в заявлении министерства, опубликованном 13 ноября в Facebook.

"Такие действия России связаны с его профессиональной адвокатской деятельностью по защите граждан Украины в политически мотивированных делах, систематически фабрикуемых силовыми ведомствами государства-оккупанта. Минреинтеграции осуждает очередную волну репрессий и преследований во временно оккупированном Крыму в отношении граждан с устойчивой гражданской позицией, которые не признают оккупацию своей родной земли!" – заявили в министерстве.

В ведомстве отметили, что Украина собирает информацию обо всех, кто привлечен государством-оккупантом к тем или иным незаконным обыскам и арестам, нарушениям норм международного гуманитарного права и к совершению преступлений против людей на временно оккупированных территориях.

"Причастные к упомянутым преступлениям понесут ответственность, несмотря на сроки давности", – говорится в заявлении.

https://www.facebook.com/MReintegration/posts/4473943782719553

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

После оккупации, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека в Крыму значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар.

Эдем Семедляев – один из крымских адвокатов, защищающий крымскотатарских и украинских активистов и принимающий участие в политических судебных процессах. В 2005 году он закончил Таврический национальный университет имени Вернадского, а летом 2016 года начал адвокатскую практику. До этого несколько лет участвовал в судах как защитник без адвокатского статуса.

Он защищал и продолжает защищать обвиняемых в нескольких делах об участии в "Хизб ут-Тахрир" – "третьей бахчисарайской группе", "красногвардейской группе", "второй симферопольской группе" и других. Семедляев координировал крымскую группу защиты украинских моряков, задержанных российскими пограничниками у берегов полуострова осенью 2018 года.

11 ноября 2021 года подконтрольный России "Центральный районный суд Симферополя" незаконно назначил Семедляеву административное наказание в виде 12 суток ареста и 4 тыс. рублей (около 1500 грн) штрафа, он находится в СИЗО Симферополя.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Крым, оккупация, крымские татары, Эдем Семедляев, Министерство по вопросам временно оккупированных территорий
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