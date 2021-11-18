Арестованному в Крыму Асану Ахтемову ФСБ предъявила третье обвинение – адвокат

Новое обвинение предъявлено по ч. 3 ст. 226.1 (контрабанда взрывных устройств, боеприпасов) Уголовного кодекса РФ.
"Самое строгое наказание за такое преступление – от семи до 12 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей ($13,6 тыс.)... Предыдущие два обвинения не сильно отличаются по срокам наказания и лишь подчеркивают цель таких обвинений. Цель же – по максимуму ужесточить обвинение так, чтобы было еще страшнее Асану", – сказал адвокат.
По его информации, Ахтемов с удивлением воспринял новое обвинение, которое "придумывалось прямо на ходу органами предварительного следствия".
"Он понимал, что другого выбора у него нет. Тогда его принуждали делать так, как ему скажут. Сейчас же, когда Асан полностью опроверг данные ранее показания и заявил о пытках в отношении него, появляются все новые и новые обвинения", – отметил Азаматов.
Российские силовики 3 сентября задержали крымского татарина Эльдара Одаманова по делу о якобы взрыве на газопроводе 23 августа. Ночью 4 сентября задержали братьев Азиза и Асана Ахтемова и Шевкета Усеинова.
Утром 4 сентября российские силовики пришли с обыском к первому заместителю главы Меджлиса крымскотатарского народа Джелялову, после чего его увезли.
В связи с задержанием крымских татар было открыто уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны).
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что новые задержания на оккупированном полуострове связаны с началом работы Крымской платформы.
6 сентября подконтрольный оккупантам "Киевский районный суд" Симферополя на два месяца арестовал замглавы Меджлиса Наримана Джелялова. По два месяца ареста получили также братья Ахтемовы. Их родственники Эскендер и Арсен Ахтемовы получили 10 и 15 суток админареста.
В МИД Украины заявили, что оккупанты преследуют крымских татар за поддержку Крымской платформы.
7 сентября российская ФСБ обвинила Главное управление разведки Министерства обороны Украины и Меджлис крымскотатарского народа в организации диверсии, которая якобы произошла на газопроводе в Крыму. В ГУР Минобороны это опровергли.
8 сентября стало известно, что Асан Ахтемов – родственник первого заместителя главы МИД Украины Эмине Джапаровой.
10 сентября украинский адвокат Евгения Закревская сообщила, что Европейский суд по правам человека направил России запрос на медицинскую информацию о Джелялове и Асане Ахтемове, а также спросил, имеет ли Ахтемов доступ к адвокатам, которых он выбрал сам.
12 сентября глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что российские силовики пытали Асана Ахтемова с помощью электричества, а также имитировали расстрел.
18 сентября Ахтемову ужесточили обвинение. "К ранее предъявленному обвинению в "совершении диверсии" добавили организованную группу лиц и приобретение, хранение взрывчатых веществ группой лиц", – сообщил адвокат Николай Полозов.