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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Арестованному в Крыму Асану Ахтемову ФСБ предъявила третье обвинение – адвокат

Ахтемова задержали ночью 4 сентября
Ахтемова задержали ночью 4 сентября
Фото: Emine Dzheppar / Facebook

ФСБ России предъявила крымскому татарину Асану Ахтемову, которого оккупационные власти Крыма задержали якобы за диверсию, третье обвинение. Об этом 18 ноября сообщил адвокат Айдер Азаматов, пишет Крымская правозащитная группа.

Новое обвинение предъявлено по ч. 3 ст. 226.1 (контрабанда взрывных устройств, боеприпасов)  Уголовного кодекса РФ.

"Самое строгое наказание за такое преступление – от семи до 12 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей ($13,6 тыс.)... Предыдущие два обвинения не сильно отличаются по срокам наказания и лишь подчеркивают цель таких обвинений. Цель же – по максимуму ужесточить обвинение так, чтобы было еще страшнее Асану", – сказал адвокат. 

По его информации, Ахтемов с удивлением воспринял новое обвинение, которое "придумывалось прямо на ходу органами предварительного следствия".

"Он понимал, что другого выбора у него нет. Тогда его принуждали делать так, как ему скажут. Сейчас же, когда Асан полностью опроверг данные ранее показания и заявил о пытках в отношении него, появляются все новые и новые обвинения", – отметил Азаматов.

Контекст:

Российские силовики 3 сентября задержали крымского татарина Эльдара Одаманова по делу о якобы взрыве на газопроводе 23 августа. Ночью 4 сентября задержали братьев Азиза и Асана Ахтемова и Шевкета Усеинова.

Утром 4 сентября российские силовики пришли с обыском к первому заместителю главы Меджлиса крымскотатарского народа Джелялову, после чего его увезли.

В связи с задержанием крымских татар было открыто уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса (нарушение законов и обычаев войны).

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что новые задержания на оккупированном полуострове связаны с началом работы Крымской платформы.

6 сентября подконтрольный оккупантам "Киевский районный суд" Симферополя на два месяца арестовал замглавы Меджлиса Наримана Джелялова. По два месяца ареста получили также братья Ахтемовы. Их родственники Эскендер и Арсен Ахтемовы получили 10 и 15 суток админареста.

В МИД Украины заявили, что оккупанты преследуют крымских татар за поддержку Крымской платформы.

7 сентября российская ФСБ обвинила Главное управление разведки Министерства обороны Украины и Меджлис крымскотатарского народа в организации диверсии, которая якобы произошла на газопроводе в Крыму. В ГУР Минобороны это опровергли.

8 сентября стало известно, что Асан Ахтемов – родственник первого заместителя главы МИД Украины Эмине Джапаровой.

10 сентября украинский адвокат Евгения Закревская сообщила, что Европейский суд по правам человека направил России запрос на медицинскую информацию о Джелялове и Асане Ахтемове, а также спросил, имеет ли Ахтемов доступ к адвокатам, которых он выбрал сам.

12 сентября глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что российские силовики пытали Асана Ахтемова с помощью электричества, а также имитировали расстрел.

18 сентября Ахтемову ужесточили обвинение. "К ранее предъявленному обвинению в "совершении диверсии" добавили организованную группу лиц и приобретение, хранение взрывчатых веществ группой лиц", – сообщил адвокат Николай Полозов.

Теги: Крым, Украина, ФСБ, крымские татары, Николай Полозов, обвинение, уголовное производство, Крымская правозащитная группа
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