Арестованному в Крыму Асану Ахтемову ФСБ предъявила третье обвинение – адвокат

Новое обвинение предъявлено по ч. 3 ст. 226.1 (контрабанда взрывных устройств, боеприпасов) Уголовного кодекса РФ.

"Самое строгое наказание за такое преступление – от семи до 12 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей ($13,6 тыс.)... Предыдущие два обвинения не сильно отличаются по срокам наказания и лишь подчеркивают цель таких обвинений. Цель же – по максимуму ужесточить обвинение так, чтобы было еще страшнее Асану", – сказал адвокат.

По его информации, Ахтемов с удивлением воспринял новое обвинение, которое "придумывалось прямо на ходу органами предварительного следствия".

"Он понимал, что другого выбора у него нет. Тогда его принуждали делать так, как ему скажут. Сейчас же, когда Асан полностью опроверг данные ранее показания и заявил о пытках в отношении него, появляются все новые и новые обвинения", – отметил Азаматов.