Прокуратура АРК открыла производство из-за новых задержаний крымских татар в Симферополе

"Суды" в Крыму назначили задержанным наказания от штрафов до 14 суток под арестом Фото: Крымская солидарность / Facebook

Как отмечают в прокуратуре, "оккупационные правоохранители" задержали группу людей, когда они встречали незаконно арестованного крымскотатарского адвоката Эдема Семедляева из изолятора временного содержания. Среди задержанных были ребенок и журналисты.

"Задержанных доставляли в три отделения полиции города Симферополя: Киевского, Центрального и Железнодорожного. Продержав ночь, часть граждан отпустили, составив на них протоколы о якобы административных правонарушениях", – говорится в сообщении.

По данным прокуратуры АРК, это шестое массовое незаконное задержание крымских татар с сентября 2021 года.

"В целом, на восьмом году оккупации безосновательные обыски и задержания приобрели системный характер и служат инструментом запугивания жителей полуострова", – добавили в прокуратуре.