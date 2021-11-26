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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Украина потребовала отозвать из школ Испании учебник, где Крым обозначен "российским"

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Россия оккупировала Крым в 2014 году. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира
Россия оккупировала Крым в 2014 году. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира 
Фото: krymr.com

Посол Украины в Испании Сергей Погорельцев потребовал от министра образования и профессиональной подготовки Испании Пилар Алегрии Континенте отозвать из школ страны учебник, в котором оккупированный Россией Крым обозначили как "российский".

Об этом пресс-служба посольства сообщила в Facebook. 

В релизе сказано, что ошибку нашли в учебнике "Социальные науки" для 6-го класса, книгу выпустило издательство Edelvives. 

Посол поднял вопрос об отзыве всего тиража этого учебника из учебных заведений Испании, а также высказал просьбу не допускать в дальнейшем одобрения министерством таких учебников, сказано в сообщении. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4347938118634600&id=822986187796495

Как уточнили в посольстве, ошибку заметил украинец Богдан Довгань, проживающий в Испании. Фото учебника с картой, где Крым обозначен тем же цветом, что и РФ, он опубликовал 20 ноября в Facebook. По словам Довганя, это учебник его дочери, которая посещает школу в Мадриде. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=6255606617843599&id=100001829690382

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Крым, Украина, образование, Испания, посольство, учебники, Мадрид, Сергей Погорельцев
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