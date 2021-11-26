Украина потребовала отозвать из школ Испании учебник, где Крым обозначен "российским"

Россия оккупировала Крым в 2014 году. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира Фото: krymr.com

Об этом пресс-служба посольства сообщила в Facebook.

В релизе сказано, что ошибку нашли в учебнике "Социальные науки" для 6-го класса, книгу выпустило издательство Edelvives.

Посол поднял вопрос об отзыве всего тиража этого учебника из учебных заведений Испании, а также высказал просьбу не допускать в дальнейшем одобрения министерством таких учебников, сказано в сообщении.

Как уточнили в посольстве, ошибку заметил украинец Богдан Довгань, проживающий в Испании. Фото учебника с картой, где Крым обозначен тем же цветом, что и РФ, он опубликовал 20 ноября в Facebook. По словам Довганя, это учебник его дочери, которая посещает школу в Мадриде.