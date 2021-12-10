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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Меджлис крымскотатарского народа призвал международное сообщество усилить давление на РФ как на страну-оккупанта

Заявление Меджлиса опубликовал Чубаров
Заявление Меджлиса опубликовал Чубаров
Фото: Anife Kurtseitova / Facebook

10 декабря президиум Меджлиса крымскотатарского народа в связи с годовщиной Общей декларации прав человека призвал международное сообщество принять "жесткие меры" против страны-оккупанта России. Заявление опубликовал в Facebook глава Меджлиса Рефат Чубаров.

"Со времени оккупации Крыма в феврале – марте 2014 года и продолжающейся более семи лет Российская Федерация превратила Крым в "полуостров страха", где один из главных принципов Всеобщей декларации прав человека, вынесенный в ее преамбулу, – "признание достоинства, присущего всем членам человеческой семьи, и равных и неотъемлемых их прав является основой свободы, справедливости и всеобщего мира" – каждый день подавляется российскими оккупационными властями", – сказано в заявлении.

В Меджлисе считают, что "путем целенаправленной репрессивной политики и насилия российские оккупационные власти пытаются заставить коренной крымскотатарский народ, а также этнических украинцев, проявляющих нелояльность к оккупантам, покинуть Крым".

"В самом тяжелом положении находятся крымские политзаключенные, которых карательные органы РФ подвергают в местах лишения свободы физическим пыткам, ухудшая режим заключения и лишая их права на лечение", – объяснили в Меджлисе.

В заявлении отмечается, что "карательные органы РФ начали очередную масштабную операцию по преследованию крымских татар" через 10 дней после проведения в Киеве в августе 2021 года учредительного саммита Крымской платформы, проводя задержания и аресты.

"Массовые аресты и задержания крымских татар в сентябре – декабре текущего года охватили более 100 человек, включая многодетных матерей, несовершеннолетних, адвокатов. Количество преследуемых по политически мотивированным делам в оккупированном Крыму составляет 234 человека, из которых 121 человек незаконно лишен свободы", – сообщили в организации.

Также президиум Меджлиса крымскотатарского народа обратил внимание на перемещение Россией на полуостров около 1 млн россиян с целью "изменения демографического и этнического состава населения оккупированного ею Крыма".

"РФ как оккупирующее государство откровенно и нагло игнорирует принимаемые международными организациями решения и рекомендации, не выполняет решения Международного суда ООН об отмене российскими оккупационными властями запрета деятельности Меджлиса крымскотатарского народа – представительного органа коренного крымскотатарского народа", – говорится в заявлении.

Президиум Меджиса обратился "ко всем международным организациям, правительствам и парламентам государств с призывом принять жесткие меры экономического, политического и дипломатического давления на РФ с целью немедленного освобождения оккупированных ею территорий Украины – Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

"Президиум Меджиса крымскотатарского народа призывает президента Украины, Верховную Раду Украины, лидеров политических партий, общественных и религиозных организаций, всех граждан Украины к объединению с целью освобождения захваченных РФ территорий Украины, что является единственным путем для обеспечения прав человека по всей территории Украины в соответствии с принципами Всеобщей декларации прав человека", – подчеркивается в заявлении.

https://www.facebook.com/dogrujol/posts/4495582173870235

Контекст:

Россия оккупировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

После оккупации, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека в Крыму значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности – крымских татар.

Теги: Россия, Крым, ООН, преследования, Меджлис, права человека, правозащитники, Донбасс, Рефат Чубаров, оккупация, крымские татары, аннексия, репрессии, политзаключенные, задержание, демография
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