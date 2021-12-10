Меджлис крымскотатарского народа призвал международное сообщество усилить давление на РФ как на страну-оккупанта

"Со времени оккупации Крыма в феврале – марте 2014 года и продолжающейся более семи лет Российская Федерация превратила Крым в "полуостров страха", где один из главных принципов Всеобщей декларации прав человека, вынесенный в ее преамбулу, – "признание достоинства, присущего всем членам человеческой семьи, и равных и неотъемлемых их прав является основой свободы, справедливости и всеобщего мира" – каждый день подавляется российскими оккупационными властями", – сказано в заявлении.

В Меджлисе считают, что "путем целенаправленной репрессивной политики и насилия российские оккупационные власти пытаются заставить коренной крымскотатарский народ, а также этнических украинцев, проявляющих нелояльность к оккупантам, покинуть Крым".

"В самом тяжелом положении находятся крымские политзаключенные, которых карательные органы РФ подвергают в местах лишения свободы физическим пыткам, ухудшая режим заключения и лишая их права на лечение", – объяснили в Меджлисе.

В заявлении отмечается, что "карательные органы РФ начали очередную масштабную операцию по преследованию крымских татар" через 10 дней после проведения в Киеве в августе 2021 года учредительного саммита Крымской платформы, проводя задержания и аресты.

"Массовые аресты и задержания крымских татар в сентябре – декабре текущего года охватили более 100 человек, включая многодетных матерей, несовершеннолетних, адвокатов. Количество преследуемых по политически мотивированным делам в оккупированном Крыму составляет 234 человека, из которых 121 человек незаконно лишен свободы", – сообщили в организации.

Также президиум Меджлиса крымскотатарского народа обратил внимание на перемещение Россией на полуостров около 1 млн россиян с целью "изменения демографического и этнического состава населения оккупированного ею Крыма".

"РФ как оккупирующее государство откровенно и нагло игнорирует принимаемые международными организациями решения и рекомендации, не выполняет решения Международного суда ООН об отмене российскими оккупационными властями запрета деятельности Меджлиса крымскотатарского народа – представительного органа коренного крымскотатарского народа", – говорится в заявлении.

Президиум Меджиса обратился "ко всем международным организациям, правительствам и парламентам государств с призывом принять жесткие меры экономического, политического и дипломатического давления на РФ с целью немедленного освобождения оккупированных ею территорий Украины – Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

"Президиум Меджиса крымскотатарского народа призывает президента Украины, Верховную Раду Украины, лидеров политических партий, общественных и религиозных организаций, всех граждан Украины к объединению с целью освобождения захваченных РФ территорий Украины, что является единственным путем для обеспечения прав человека по всей территории Украины в соответствии с принципами Всеобщей декларации прав человека", – подчеркивается в заявлении.