Адвокат Полозов: Есть серьезные опасения, что РФ попытается признать Меджлис террористической организацией

Полозов опасается признания Меджлиса террористической организацией, так как за этим, вероятно, последует новый виток репрессий крымских татар Фото: radiosvoboda.org

Об этом он заявил в эфире "Крым.Реалии" 29 сентября.

"Есть достаточно серьезные опасения, что российские власти пойдут дальше и вместо признания Меджлиса крымскотатарского народа экстремистской организацией они попытаются признать его террористической организацией, что может означать новый виток более массовых репрессий в отношении крымских татар", – сказал он.

По мнению Полозова, если РФ предпримет такое решение, то все крымские татары, которые имели отношение к органам национального самоуправления, по аналогии с делами "Хизб ут-Тахрир" будут "только по показаниям свидетелей получать огромные сроки".