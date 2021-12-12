Главы МИД стран G7 предупредили Россию о "тяжелых последствиях" и "серьезной цене" за агрессию против Украины

"Мы, министры иностранных дел Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Соединенного Королевства и Соединенных Штатов Америки и высокий представитель Европейского союза, едины в нашем осуждении наращивания военной мощи России и агрессивной риторики в отношении Украины. Призываем Россию снизить уровень эскалации, использовать дипломатические каналы и соблюдать свои международные обязательства в отношении прозрачности военной деятельности", – говорится в обращении.

Дипломаты напомнили, что к тому же самому призывал президент США Джо Байден 7 декабря во время разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мы подтверждаем нашу поддержку усилий Франции и Германии в нормандском формате по достижению полного выполнения Минских соглашений с целью урегулирования конфликта на востоке Украины. Любое применение силы для изменения границ строго запрещено международным правом. Россия не должна сомневаться в том, что дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь тяжелые последствия и серьезную цену в ответ", – заявили в G7.

Главы МИД стран "Большой семерки" подтвердили свою "непоколебимую приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины, а также право любого суверенного государства определять свое будущее".

"Мы приветствуем сдержанную позицию Украины. Мы будем интенсифицировать наше сотрудничество для нашего совместного и всестороннего ответа", – сказано в заявлении.