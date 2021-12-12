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ПОЛИТИКА

Стефанишина считает, что нельзя недооценивать угрозу со стороны РФ

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Стефанишина: Эскалация со стороны РФ является элементом поднятия ставок и принуждения Запада к диалогу с Россией
Стефанишина: Эскалация со стороны РФ является элементом поднятия ставок и принуждения Запада к диалогу с Россией
Фото: Офіс Віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції / Facebook

Украина не может недооценивать угрозу со стороны России. Об этом заявила вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в комментарии "Укринформу" 12 декабря.

По ее словам, количество российских войск и техники, которая стягивается к границе, по расчетам украинской разведки, даже больше, чем весной.

Она добавила, что  не следует забывать, что Путин всегда повышает ставки, и фактически такая эскалация приводит к его субъективизации, поскольку мировые лидеры проводят с ним переговоры, а о России говорят на всех международных площадках.

"Я думаю, что в свете того, что планирутся саммит Восточного партнерства, ведется активная работа по подготовке саммита НАТО в Мадриде и формируются новые международные договоренности с новым коалиционным правительством Германии, эта эскалация также является элементом поднятия ставок и, скажем так, принуждения Запада к диалогу с Россией", – заявила Стефанишина.

Контекст:

В 2021 году российско-украинский конфликт обострился. РФ в конце марта начала наращивать войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. Украинская разведка говорила, что Россия хочет расширить военное присутствие на подконтрольной боевикам "ДНР" и "ЛНР" территории путем введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ, и не исключила попытку продвижения российских войск вглубь территории Украины.

В РФ утверждали, что накопленные силы будут задействованы в учениях, а позже вернутся в места постоянной дислокации. В мае газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации президента США Джо Байдена сообщила, что Россия отвела несколько тысяч военнослужащих, но вдоль границы с Украиной оставалось еще примерно 80 тыс. военных, что было наибольшим количеством сил, которое Россия накопила там с момента аннексии Крыма.

В конце октября американские СМИ вновь начали сообщать, что Россия стягивает войска к границе с Украиной. В Минобороны Украины поначалу говорили, что каких-либо изменений на границе не произошло и украинская разведка не фиксирует наращивания российских войск. Но 21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет "гораздо более разрушительной, чем любая ранее". По его оценке, вблизи украинской границы сосредоточено около 92 тыс. российских военнослужащих.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами", заявили, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе. 7 декабря президент РФ Владимир Путин и Байден провели двухчасовой разговор по защищенному каналу видеосвязи. В Белом доме заявили, что Байден выразил "глубокую обеспокоенность" Соединенных Штатов и их европейских союзников в связи с наращиванием Россией сил вокруг Украины. Байден предупредил Путина о "решительных экономических и других мерах" в случае вторжения в Украину.

Путин во время разговора заявил, что НАТО предпринимает попытки "освоения" территории Украины. "Поэтому Россия серьезно заинтересована в получении надежных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений", – сказал он. В Белом доме отметили, что Байден не пошел на уступки российской стороне относительно возможного вступления Украины в НАТО.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, российская агрессия, война в Украине, войска, Ольга Стефанишина
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