Стефанишина считает, что нельзя недооценивать угрозу со стороны РФ

Стефанишина: Эскалация со стороны РФ является элементом поднятия ставок и принуждения Запада к диалогу с Россией Фото: Офіс Віцепрем’єрки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції / Facebook

По ее словам, количество российских войск и техники, которая стягивается к границе, по расчетам украинской разведки, даже больше, чем весной.

Она добавила, что не следует забывать, что Путин всегда повышает ставки, и фактически такая эскалация приводит к его субъективизации, поскольку мировые лидеры проводят с ним переговоры, а о России говорят на всех международных площадках.

"Я думаю, что в свете того, что планирутся саммит Восточного партнерства, ведется активная работа по подготовке саммита НАТО в Мадриде и формируются новые международные договоренности с новым коалиционным правительством Германии, эта эскалация также является элементом поднятия ставок и, скажем так, принуждения Запада к диалогу с Россией", – заявила Стефанишина.