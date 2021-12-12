Россия тратит миллионы на продвижение тезисов о "российском Крыме" – нардеп Умеров

"Россия продолжает делать все возможное для подавления ненасильственного сопротивления крымских татар в Крыму: пугает, заточает и истязает крымских татар на полуострове. В то же время ведет гибридную массовую информационную войну против Украины. Певцы, актеры, спортсмены, а сейчас и блогеры в TikTok и Instagram, так называемые лидеры идей и мнений стали инструментами крупной пропагандистской машины Кремля", – заявил нардеп.

По его словам, на пропаганду из бюджета Крыма выделяют деньги по статье расходов "другие вопросы в сфере СМИ".