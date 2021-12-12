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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Россия тратит миллионы на продвижение тезисов о "российском Крыме" – нардеп Умеров

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Умеров: Россия продолжает делать все возможное для подавления ненасильственного сопротивления крымских татар в Крыму
Умеров: Россия продолжает делать все возможное для подавления ненасильственного сопротивления крымских татар в Крыму
Фото: Рустем Умєров / Rustem Umerov / Facebook

Россия тратит миллионы рублей из бюджета оккупированного Крыма на продвижение нарративов о "российском Крыме" и "вражеской Украине". Об этом заявил нардеп от "Голоса" Рустем Умеров 11 декабря в Анкаре (Турция) во время конференции по теме нарушения прав человека и положения крымских татар в оккупированном Крыму, пишет "Укринформ".

"Россия продолжает делать все возможное для подавления ненасильственного сопротивления крымских татар в Крыму: пугает, заточает и истязает крымских татар на полуострове. В то же время ведет гибридную массовую информационную войну против Украины. Певцы, актеры, спортсмены, а сейчас и блогеры в TikTok и Instagram, так называемые лидеры идей и мнений стали инструментами крупной пропагандистской машины Кремля", – заявил нардеп.

По его словам, на пропаганду из бюджета Крыма выделяют деньги по статье расходов "другие вопросы в сфере СМИ".

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В мае 2021 года восемь стран – Бельгия, Эстония, Франция, Германия, Ирландия, Норвегия, Великобритания и США – заявили, что Россия в ООН пытается продвигать ложные нарративы об Украине.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Крым, Украина, пропаганда, оккупация, российская пропаганда, Рустем Умеров
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