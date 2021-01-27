Украинская делегация в ПАСЕ анонсировала визит генсека Совета Европы в Украину. По данным СМИ, один уже сорвался из-за Киева

Украинская делегация в Парламентской ассамблее Совета Европы после встречи с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пейчинович-Бурич сообщила, что она, вероятно, посетит Украину весной этого года. По данным "Европейской правды", визит Пейчинович-Бурич в Киев готовился в конце 2020-го, однако "официальный Киев не дал согласия" на ее встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Печийнович-Бурич рассказывала, что хотела посетить Киев в 2020 году, но визит сорвался, так как "Украина не создала такой возможности" Фото: coe.int

Генеральный секретарь Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич, вероятно, посетит Украину весной этого года.

Об этом пресс-служба украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы проинформировала в Facebook по итогам рабочей встречи нескольких членов делегации с Пейчинович-Бурич.

"Обсудили ряд важных вопросов, а также были получены важные сигналы со стороны Совета Европы: предстоящий визит госпожи генерального секретаря в Украину, потенциально, состоится уже этой весной", – сказано в релизе.

Во встрече приняли участие глава украинской делегации, нардеп от "Слуги народа" Мария Мезенцева и члены делегации: надеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, нардеп от "Батьківщини" Сергей Власенко, нардеп от "Слуги народа" Леся Забуранная и нардеп от "Голоса" Рустем Умеров.

Генсек 25 января рассказала, что хотела посетить Киев в 2020 году, но визит сорвался, так как "Украина не создала такой возможности".

По данным "Европейской правды", визит Пейчинович-Бурич в Украину готовился в конце прошлого года, однако "официальный Киев не дал согласия на встречу генсека с [президентом Украины Владимиром] Зеленским". Из-за этого Совет Европы решил отменить поездку, рассказали собеседники издания.