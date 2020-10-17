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МИД Украины предостерег генсека Совета Европы от попыток умиротворения России

Предыдущие попытки "умиротворения" России, предпринятые предыдущим руководством Совета Европы, не принесли результатов, заявила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко накануне визита генсека СЕ Марии Пейчинович-Бурич в Москву.

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В МИД Украины напомнили, что попытки умиротворения России не принесли результата
В МИД Украины напомнили, что попытки умиротворения России не принесли результата
Фото: depositphotos.com

Министерство иностранных дел Украины предостерегло генерального секретаря Совета Европы Марию Пейчинович-Бурич от тактики умиротворения России. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Екатерины Зеленко в связи с визитом генсека СЕ в Москву, сообщает "Европейская правда".

"Попытки Совета Европы образумить Москву, тактика "умиротворения" и "вовлечения", которую исповедовал предшественник Пейчинович-Бурич, не дали результатов", – отметила Зеленко.

Она подчеркнула, что Россия не только не прислушалась и не пошла навстречу Совету Европы, но и усилила агрессивную политику, приводящую к нарушениям прав человека и преступлениям против человечности не только на территории России, но и на территориях стран – членов Совета Европы.

"При таких обстоятельствах госпожа генеральный секретарь Совета Европы должна принять все необходимые меры в пределах своей компетенции, которые по меньшей мере создали бы предпосылки для возвращения России на путь выполнения своих обязательств. Речь идет прежде всего о тех обязательствах, которые взяла на себя Россия при вступлении в Совет Европы, а также об обязательствах в рамках конвенционных механизмов", – сказала Зеленко.

Отношения между Россией и западными странами серьезно ухудшились после аннексии Автономной Республики Крым и начала вооруженной агрессии на Донбассе в 2014 году. В связи с нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины против Москвы введено несколько пакетов санкций. Кроме того, на РФ наложены ограничительные меры в связи с вмешательством в выборы президента США в 2016 году, попыткой отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии с помощью боевого отравляющего вещества "Новичок" в 2018-м.

Теги: Россия, США, Крым, Украина, МИД, санкции, МИД Украины, Совет Европы, Донбасс, агрессия, аннексия, Европа, Новичок, Екатерина Зеленко, Мария Пейчинович-Бурич
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