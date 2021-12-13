Главы МИД стран ЕС договорились о санкциях против РФ в случае ее вторжения в Украину

Текстовая версия его речи опубликована на сайте службы внешних связей ЕС.

"Страны Европейского союза едины в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, – сказал Боррель. – Все министры сегодня очень четко заявили, что любая агрессия против Украины повлечет за собой политические последствия и дорого обойдется России в экономическом плане".

С аналогичным заявлениям ранее выступили в НАТО, а главы МИД стран "Большой семерки" (G7) призвали РФ к деэскалации ситуации.

О "решительных экономических и других мерах" в случае вторжения в Украину предупредил президента РФ Владимира Путина 7 декабря во время онлайн-переговоров президент США Джо Байден.

По словам премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, любые дестабилизирующие действия РФ в отношении Украины будут стратегической ошибкой, которая будет иметь значительные последствия.