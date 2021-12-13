ГОРДОН
 
 
МИР

Главы МИД стран ЕС договорились о санкциях против РФ в случае ее вторжения в Украину

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Страны ЕС едины в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, отметил Боррель
Страны ЕС едины в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, отметил Боррель
Фото: EPA

Министры иностранных дел стран Евросоюза договорились, что любая агрессия России против Украины повлечет за собой экономические санкции в отношении Москвы. Об этом 13 декабря по итогам совещания глав МИД Европейского союза заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Текстовая версия его речи опубликована на сайте службы внешних связей ЕС.

"Страны Европейского союза едины в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, – сказал Боррель. – Все министры сегодня очень четко заявили, что любая агрессия против Украины повлечет за собой политические последствия и дорого обойдется России в экономическом плане".

С аналогичным заявлениям ранее выступили в НАТО, а главы МИД стран "Большой семерки" (G7) призвали РФ к деэскалации ситуации.

О "решительных экономических и других мерах" в случае вторжения в Украину предупредил президента РФ Владимира Путина 7 декабря во время онлайн-переговоров президент США Джо Байден.

По словам премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, любые дестабилизирующие действия РФ в отношении Украины будут стратегической ошибкой, которая будет иметь значительные последствия.

Контекст:

В конце октября американские СМИ сообщили, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе. 

21 ноября начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что РФ готовится к нападению на Украину в конце января или начале февраля, причем атака будет "гораздо более разрушительной, чем любая ранее". По его оценке, вблизи украинской границы сосредоточено около 92 тыс. российских военнослужащих.

В Кремле назвали сообщения о подготовке вторжения "вбросами", заявив, что "Россия не собирается ни на кого нападать и не вынашивает никаких агрессивных планов", и обвинили Киев в подготовке к агрессии "против "ЛНР" и "ДНР". В МИД Украины опровергли дезинформацию РФ о якобы подготовке к военному нападению на Донбассе.

США и НАТО неоднократно призывали Россию к деэскалации напряжения на границе.

По информации Bloomberg, администрация Байдена будет добиваться от Германии остановки газопровода "Северный поток – 2", который должен соединить Россию и Германию по дну Балтийского моря в обход Украины, если Путин примет решение о военном вторжении РФ в Украину.

Теги: Россия, Украина, МИД, санкции, агрессия, нападение, вторжение, Евросоюз, Жозеп Боррель, ЕС
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Нельзя голодать и урезать рацион". Каменских рассказала, как питается, чтобы прийти в форму перед Новым годом
"Нельзя голодать и урезать рацион". Каменских рассказала, как питается, чтобы прийти в форму перед Новым годом
Умер автор фильмов "Асса" и "Сто дней после детства", российский режиссер Сергей Соловьев
Умер автор фильмов "Асса" и "Сто дней после детства", российский режиссер Сергей Соловьев
"Потом садись попой на ее грязь", "Есть что-то вульгарное". Орбакайте с конусами на голой груди закинула ноги на стул
"Потом садись попой на ее грязь", "Есть что-то вульгарное". Орбакайте с конусами на голой груди закинула ноги на стул
"Красавчик", "Чувствует себя защищенной". Тину Кароль сняли в объятиях грузинского певца
"Красавчик", "Чувствует себя защищенной". Тину Кароль сняли в объятиях грузинского певца
Похудевшая на 20 кг солистка группы Kazka Зарицкая рассказала, что исключила из рациона, чтобы не набирать вес
Похудевшая на 20 кг солистка группы Kazka Зарицкая рассказала, что исключила из рациона, чтобы не набирать вес
  Смерть Мистера Бига обрушила акции Peloton. В ответ компания срочно "воскресила" героя и нашла ему новую любовь вместо Кэрри Брэдшоу
  Смерть Мистера Бига обрушила акции Peloton. В ответ компания срочно "воскресила" героя и нашла ему новую любовь вместо Кэрри Брэдшоу
"Целлюлит видно, особенно на ногах", "Ее уже не узнать". Организаторы российской премии показали фото Седоковой крупным планом
"Целлюлит видно, особенно на ногах", "Ее уже не узнать". Организаторы российской премии показали фото Седоковой крупным планом
"Полуголая глупышка", "Лиф красивый". Дорофеева станцевала перед камерой в расстегнутой кофте
"Полуголая глупышка", "Лиф красивый". Дорофеева станцевала перед камерой в расстегнутой кофте
"Это слишком". Возлюбленная "танцующего миллионера" Вакки развалилась в откровенном мини без белья
"Это слишком". Возлюбленная "танцующего миллионера" Вакки развалилась в откровенном мини без белья
"Хотелось убрать шаблон однотипности из украинской поп-музыки". Худрук Дорофеевой записал альбом с ее мужем. Аудио
"Хотелось убрать шаблон однотипности из украинской поп-музыки". Худрук Дорофеевой записал альбом с ее мужем. Аудио
"Очень похож на отца", "Курносик". Молодая жена 76-летнего Петросяна показала, как разговаривает их повзрослевший сын
"Очень похож на отца", "Курносик". Молодая жена 76-летнего Петросяна показала, как разговаривает их повзрослевший сын
  Маша Ефросинина рассказала, как Наташа Влащенко назвала ее "дурой". Журналистка прокомментировала
  Маша Ефросинина рассказала, как Наташа Влащенко назвала ее "дурой". Журналистка прокомментировала
"Сиськи – огонь". Обнаженная Чехова облизала на камеру конфету
"Сиськи – огонь". Обнаженная Чехова облизала на камеру конфету
"На кого она только не обиделась". Кухар высказалась о конфликте с Гвоздевой на "Танцах со звездами"
"На кого она только не обиделась". Кухар высказалась о конфликте с Гвоздевой на "Танцах со звездами"
"Ого, прямо Волочкова". Огневич показала растяжку в ванне
"Ого, прямо Волочкова". Огневич показала растяжку в ванне
34-летний экс-нардеп Парасюк показал жену и полуторамесячного сына
34-летний экс-нардеп Парасюк показал жену и полуторамесячного сына
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Чуть не вырвало от фото", "Думали, дно пробито, но снизу постучали". Волочкова показала снимки с двумя мужчинами (186436)
2
"Остановитесь! Хватит бомбить нас своей красотой!" Мейхер показала грудь без лифчика (149498)
3
"Она без трусов?" В сети обсуждают новые фото Ани Лорак (92224)
4
"Красива, как никогда", "Старение пошло вспять". Голая Деми Мур сделала селфи в ванне (51166)
5
"Да, я влюбилась. И мне не стыдно". Замужняя Седокова призналась в новой влюбленности (33212)
6
"Аж сосцы привстали на генерала", "Очень патриотично торчат". Волочкова шокировала сеть вульгарным снимком (32309)
7
"Мать, ты че?", "Думаю, что теперь я лесбиянка". Леди Гага обнажила грудь в асимметричном декольте (32011)
8
"Зашла на кухню и испугалась". Асмус показала портрет, который нарисовала ее дочь от Гарика Харламова (28937)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS