Госстат улучшил оценку роста ВВП Украины в III квартале 2021 года

Реальный ВВП в III квартале вырос на 1,5% по сравнению с II кварталом 2021 года Фото: National Bank of Ukraine (NBU) / Flickr

Номинальный ВВП составил 1498,4 млрд грн (36 145 грн в пересчете на одного человека).

Наибольший рост зафиксирован в секторе сферы услуг по размещению и организации питания – на 9,7% по сравнению с III кварталом 2020 года. Рост 7,6% зафиксирован в сфере финансовой и страховой деятельности, 6,5% – в строительстве, 6,2% – в сфере искусства и развлечений.

В то же время самое большое падение Госстат зафиксировал в госуправлении, обороне и сфере соцстрахования (на 8,9%).

Ранее Госстат оценивал рост ВВП в третьем квартале 2021 года в 2,4% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Во II квартале 2021 года рост ВВП составил 5,7%.