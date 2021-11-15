Рост ВВП Украины в июле – сентябре 2021 года замедлился до 2,4% – Госстат

В сентябре Госстат улучшил оценку роста ВВП Украины во II квартале до 5,7% Фото: National Bank of Ukraine / Flickr

По сравнению с данными за апрель – июнь (с учетом сезонного фактора) ВВП Украины увеличился на 1,4%, отметили в Госстате.

В сентябре Госстат улучшил оценку роста ВВП во II квартале до 5,7%.