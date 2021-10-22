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Нацбанк Украины ухудшил прогноз ВВП

В 2022 году регулятор ожидает роста ВВП на уровне 3,8%
В 2022 году регулятор ожидает роста ВВП на уровне 3,8%
Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

Национальный банк ухудшил прогноз роста экономики Украины на 0,7%, до 3,1%. Об этом 21 октября сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко, написала пресс-служба регулятора.

По его словам, влияние пандемии оказалось более длительным и существенным, чем ожидалось. Вместе с последствиями от резкого повышения цен на газ это обусловило, в частности, более слабые результаты экономики Украины в первом полугодии.

"Учитывая это, Национальный банк пересмотрел прогноз роста экономики в 2021 году с 3,8% до 3,1%. Неблагоприятная ситуация на рынке энергоносителей вместе с последствиями логистических проблем в мире ограничивать выпуск украинской промышленности и сдерживать соответственно темпы восстановления экономики в следующем году", – отметил глава НБУ.

Учитывая это, регулятор снизил прогноз роста ВВП на 2022 год – с 4% до 3,8%. Ожидается, что в 2023 году ВВП вырастет на 4%.

Благодаря рекордному урожаю и высоким экспортным ценам дефицит текущего счета в 2021 году составит около 1% ВВП. В последующие годы отрицательное сальдо постепенно возрастет до 3–4% ВВП, отметили в НБУ

Контекст:

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что в 2020 году Украина потеряла 4,5% ВВП, а в 2021 году рост экономики Украины будет более 4,6%.  В марте Шмыгаль сказал, что Украине удалось не допустить падения экономики, "которое произошло в большинстве стран ЕС". Он считает, что кризис 2020 года страна прошла "более мягко", чем кризис 2009 года. 

В январе Всемирный банк прогнозировал рост ВВП Украины в этом году на 3%, в 2022-м – на 3,1%. В марте Всемирный банк улучшил прогноз – с 3% до 3,8% в 2021 году.  

В мае в обновленном макропрогнозе Минэкономики ухудшило ожидания роста реального ВВП Украины в 2021 году с 4,6% до 4,1%, а в 2022-м – с 4,3% до 3,8%.

Международный валютный фонд 12 октября ухудшил оценку роста валового внутреннего продукта Украины в 2021 году с 4% до 3,5%. Об этом говорится в отчете, опубликованном 12 октября на сайте Фонда.

Теги: Украина, НБУ, ВВП, прогноз, Нацбанк, пандемия, Кирилл Шевченко
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