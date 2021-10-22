Нацбанк Украины ухудшил прогноз ВВП

По его словам, влияние пандемии оказалось более длительным и существенным, чем ожидалось. Вместе с последствиями от резкого повышения цен на газ это обусловило, в частности, более слабые результаты экономики Украины в первом полугодии.

"Учитывая это, Национальный банк пересмотрел прогноз роста экономики в 2021 году с 3,8% до 3,1%. Неблагоприятная ситуация на рынке энергоносителей вместе с последствиями логистических проблем в мире ограничивать выпуск украинской промышленности и сдерживать соответственно темпы восстановления экономики в следующем году", – отметил глава НБУ.

Учитывая это, регулятор снизил прогноз роста ВВП на 2022 год – с 4% до 3,8%. Ожидается, что в 2023 году ВВП вырастет на 4%.

Благодаря рекордному урожаю и высоким экспортным ценам дефицит текущего счета в 2021 году составит около 1% ВВП. В последующие годы отрицательное сальдо постепенно возрастет до 3–4% ВВП, отметили в НБУ