Национальный банк Украины сохранил учетную ставку на уровне 8,5%

НБУ сохранил прогноз инфляции в 2021 году на уровне 9,6% Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

В НБУ отметили, что решение "согласуется со снижением инфляции до цели 5% в конце следующего года в соответствии с базовым сценарием обновленного макроэкономического прогноза".

"В сентябре рост потребительских цен ускорился до 11% в годовом измерении. Инфляцию и дальше подпитывал ряд внешних и внутренних факторов. Цены на мировых товарных рынках оставались на высоком уровне. [...] Инфляционные ожидания также оставались высокими. В то же время благоприятная ситуация на валютном рынке тормозила рост цен", – объяснил регулятор.

В Нацбанке сохранили прогноз инфляции в 2021 году на уровне 9,6%.

"По оценкам Национального банка, пик роста потребительских цен приходится именно на сентябрь – октябрь этого года. В дальнейшем инфляционный тренд развернется. Инфляция будет замедляться благодаря исчерпанию эффектов низкой базы сравнения, сохранению благоприятной ситуации на валютном рынке и высокому урожаю сельскохозяйственных культур", – прогнозирует регулятор.