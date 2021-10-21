Гривна укрепила позиции относительно доллара и евро

Стоимость гривны к доллару повысилась с 26,27 грн/$ до 26,20 грн/$.

Курс гривны к евро вырос с 30,61 грн/€ до 30,48 грн/€.

К российскому рублю курс гривны поднялся на одну копейку – с 3,70 грн/10 руб. до 3,69 грн/10 руб.