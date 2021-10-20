Гривна подорожала относительно доллара

Стоимость украинской валюты к доллару повысилась с 26,34 грн/$ до 26,27 грн/$.

Курс гривны к евро упал на пять копеек – с 30,56 грн/€ до 30,61 грн/€.

К российскому рублю курс гривны остался на уровне 3,70 грн/10 руб.