Курс гривны к доллару установлен на уровне 26,34 грн/$

Стоимость украинской валюты к доллару выросла на одну копейку Фото: depositphotos.com

Стоимость украинской валюты к доллару выросла на одну копейку – с 26,35 грн/$ до 26,34 грн/$.

Курс гривны к евро упал на две копейки – с 30,43 грн/€ до 30,45 грн/€.

К российскому рублю курс гривны остался на уровне 3,67 грн/10 руб.