Гривна второй день подряд падает к евро и доллару

Гривна к доллару подешевела на одну копейку Фото: depositphotos.com

Гривна к доллару подешевела на одну копейку – с 26,35 грн/$ до 26,36 грн/$.

Гривна к евро упала на две копейки – с 30,48 грн/€ до 30,50 грн/€.

К российскому рублю гривна упала с 3,66 грн/10 руб. до 3,68 грн/10 руб.