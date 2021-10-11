Гривна подешевела ко всем основным валютам

Гривна к доллару подешевела на две копейки Фото: depositphotos.com

Гривна к доллару подешевела на две копейки – с 26,33 грн/$ до 26,35 грн/$.

Гривна к евро упала на четыре копейки – с 30,44 грн/€ до 30,48 грн/€.

К российскому рублю гривна осталась на уровне 3,66 грн/10 руб.