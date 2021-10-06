Гривна подорожала относительно основных валют

Гривна к доллару подорожала на 15 копеек – с 26,57 грн/$ до 26,42 грн/$.

Курс гривны к евро повысился на 28 копеек – с 30,93 грн/€ до 30,65 грн/€.

К российскому рублю гривна поднялась в цене с 3,65 грн/10 руб. до 3,64 грн/10 руб.