Гривна выросла к доллару, но упала к евро

Гривна к доллару подорожала на четыре копейки Фото: depositphotos.com

Гривна к доллару подорожала на четыре копейки – с 26,61 грн/$ до 26,57 грн/$.

Курс гривны к евро упал на шесть копеек – с 30,87 грн/€ до 30,93 грн/€.

К российскому рублю гривна упала в цене с 3,64 грн/10 руб. до 3,65 грн/10 руб.