Гривна подорожала относительно основных валют

Гривна к доллару подорожала на девять копеек – с 26,66 грн/$ до 26,57 грн/$.

Курс гривны к евро вырос на 15 копеек – с 31,18 грн/€ до 31,03 грн/€.

К российскому рублю гривна подорожала с 3,67 грн/10 руб. до 3,66 грн/10 руб.