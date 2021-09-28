Гривна подорожала в евро и упала к доллару

Гривна к доллару подешевела на две копейки Фото: depositphotos.com

Гривна к доллару подешевела на две копейки – с 26,64 грн/$ до 26,66 грн/$.

Курс гривны к евро вырос на четыре копейки – с 31,22 грн/€ до 31,18 грн/€.

К российскому рублю гривна подешевела с 3,65 грн/10 руб. до 3,67 грн/10 руб.