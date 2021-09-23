Гривна укрепилась к доллару и евро

Гривна к доллару укрепилась на четыре копейки Фото: National Bank of Ukraine (NBU) / Flickr

Гривна к доллару укрепилась на четыре копейки – с 26,71 грн/$ до 26,67 грн/$.

Курс гривны к евро укрепился на семь копеек – с 31,36 грн/€ до 31,29 грн/€.

К российскому рублю гривна подешевела с 3,65 грн/10 руб. до 3,66 грн/10 руб.