Гривна выросла к евро, но упала к доллару

Курс гривны к евро вырос на 19 копеек Фото: depositphotos.com

Гривна к доллару упала с 26,70 грн/$ до 26,71 грн/$.

Курс гривны к евро вырос на 19 копеек – с 31,46 грн/€ до 31,27 грн/€.

К российскому рублю курс гривны вырос с 3,68 грн/10 руб. до 3,63 грн/10 руб.