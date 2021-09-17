Гривна значительно подорожала относительно евро

Гривна к доллару подешевела на две копейки – с 26,65 грн/$ до 26,67 грн/$.

Курс гривны к евро повысился на 15 копеек – с 31,52 грн/€ до 31,37 грн/€.

К российскому рублю курс гривны снизился с 3,66 грн/10 руб. до 3,68 грн/10 руб.