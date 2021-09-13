Гривна подорожала к доллару и евро

Гривна к доллару подорожала на пять копеек Фото: depositphotos.com

Гривна к доллару подорожала на пять копеек – с 26,73 грн/$ до 26,68 грн/$.

Курс гривны к евро укрепился на четыре копейки – с 31,62 грн/€ до 31,58 грн/€.

К российскому рублю курс гривны упал с 3,66 грн/10 руб. до 3,67 грн/10 руб.