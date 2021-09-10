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Гривна укрепилась к евро и доллару

Гривна к доллару подорожала на две копейки
Гривна к доллару подорожала на две копейки
Фото: depositphotos.com

Национальный банк Украины установил курс гривны к иностранным валютам на 10 сентября.

Гривна к доллару подорожала на две копейки – с 26,75 грн/$ до 26,73 грн/$.

Курс гривны к евро укрепился на одну копейку – с 31,63 грн/€ до 31,62 грн/€.

К российскому рублю курс гривны упал с 3,65 грн/10 руб. до 3,66 грн/10 руб.

Теги: Украина, евро, гривна, НБУ, доллар, курс валют, рубль, Нацбанк, курс доллара, курс рубля, курс гривны, курс евро
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