Гривна подешевела к доллару, но выросла к евро

Курс гривны к евро укрепился на 13 копеек Фото: depositphotos.com

Гривна к доллару подешевела на одну копейку – с 26,68 грн/$ до 26,69 грн/$.

Курс гривны к евро укрепился на 13 копеек – с 31,58 грн/€ до 31,45 грн/€.

К российскому рублю курс гривны вырос с 3,67 грн/10 руб. до 3,66 грн/10 руб.