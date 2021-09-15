Гривна подорожала относительно доллара

Гривна к доллару подорожала на пять копеек – с 26,69 грн/$ до 26,64 грн/$.

Курс гривны к евро ослаб на одну копейку – с 31,45 грн/€ до 31,46 грн/€.

К российскому рублю курс гривны остался на уровне 3,66 грн/10 руб.