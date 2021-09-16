Гривна подешевела к евро

Гривна к доллару подешевела на одну копейку Фото: National Bank of Ukraine (NBU) / Flickr

Гривна к доллару подешевела на одну копейку – с 26,64 грн/$ до 26,65 грн/$.

Курс гривны к евро снизился на шесть копеек – с 31,46 грн/€ до 31,52 грн/€.

К российскому рублю курс гривны остался на уровне 3,66 грн/10 руб.