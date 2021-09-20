Гривна подешевела ко всем основным валютам

Гривна к доллару подешевела на три копейки Фото: depositphotos.com

Гривна к доллару подешевела на три копейки – с 26,67 грн/$ до 26,70 грн/$.

Курс гривны к евро упал на девять копеек – с 31,37 грн/€ до 31,46 грн/€.

К российскому рублю курс гривны остался на уровне 3,68 грн/10 руб.