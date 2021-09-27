Гривна подешевела к основным валютам

Гривна к доллару подешевела на 11 копеек Фото: depositphotos.com

Гривна к доллару подешевела на 11 копеек – с 26,53 грн/$ до 26,64 грн/$.

Курс гривны к евро упала на 14 копеек – с 31,08 грн/€ до 31,22 грн/€.

К российскому рублю гривна осталась на уровне 3,65 грн/10 руб.