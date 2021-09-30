Гривна укрепилась к евро до 30,98 грн/€

Гривна к доллару подешевела на одну копейку Фото: National Bank of Ukraine (NBU) / Flickr

Гривна к доллару подешевела на одну копейку – с 26,57 грн/$ до 26,58 грн/$.

Курс гривны к евро укрепился на пять копеек – с 31,03 грн/€ до 30,98 грн/€.

К российскому рублю курс гривны остался на уровне 3,66 грн/10 руб.