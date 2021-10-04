Гривна подешевела к евро

Гривна к доллару подорожала на одну копейку Фото: depositphotos.com

Гривна к доллару подорожала на одну копейку – с 26,62 грн/$ до 26,61 грн/$.

Курс гривны к евро упал на пять копеек – с 30,82 грн/€ до 30,87 грн/€.

К российскому рублю гривна поднялась в цене с 3,65 грн/10 руб. до 3,64 грн/10 руб.